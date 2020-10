Vineta Peterson, da Letónia, com o tempo de 32,2 segundos e o francês, Thibault Dupont, com 28,9 segundos, venceram a etapa portuguesa de Pump Track, prova que decorreu na nova pista do Parque das Nações, Lisboa, e que serviu de qualificação parra o “Red Bull UCI Pump Track World Championships”

Os dois “riders” apuraram-se para o mundial, a realizar em 2021, acumulando com a edição de 2020, anulada devido à pandemia da Covid-19. Uma decisão tomada conjuntamente pela empresa de bebidas energéticas que dá nome ao troféu, a Velosolutions e pela UCI, Federação Internacional de Ciclismo.

Enquadrado com o anfiteatro paisagístico proporcionado pelo rio Tejo, entre 56 participantes, Bruno Cardoso foi o melhor “rider” português (30,08 segundos no percurso).

A pista de Pump Track do Parque das Nações, um percurso de 285 metros e 16 curvas aberto a bicicletas, BMX, skates, um dado que a coloca com a maior pista portuguesa desta modalidade e uma das maiores da Europa, está aberta ao público a partir de hoje, 19 de outubro.