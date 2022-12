A seleção portuguesa de futebol procura hoje garantir o primeiro lugar do Grupo H do Mundial2022 de futebol, diante da Coreia do Sul, depois de já ter ‘carimbado’ a qualificação para os oitavos de final.

Após ter vencido Gana (3-2) e Uruguai (2-0), Portugal fecha a fase de grupos diante da formação orientada por Paulo Bento, bastando-lhe um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo, face à vantagem de três pontos sobre o Gana, segundo colocado, que à mesma hora joga com o Uruguai.

Para a derradeira partida no Grupo H, o selecionador Fernando Santos deverá proceder a algumas alterações no ‘onze’ titular, não só para gerir o esforço físico dos jogadores mais utilizados, como para proteger os quatro que estão em risco de falharem a próxima fase caso vejam um cartão amarelo, como são os casos de Rúben Dias, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix.

Entre os 26 convocados, ainda não se estrearam no Qatar os guarda-redes Rui Patrício e José Sá, os defesas Diogo Dalot e António Silva, o médio Vitinha e os avançados André Silva e Ricard Horta.

Portugal e Coreia do Sul a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022 que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.

A equipa das ‘quinas’ lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses, no Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah.

Caso garanta mesmo o primeiro lugar do Grupo H, Portugal vai defrontar nos oitavos de final o segundo colocado do Grupo G, mas se ficar no segundo posto defrontará o primeiro daquela ‘poule’, em que Brasil, líder com seis pontos, e Suíça, segunda com três, levam vantagem sobre Camarões e Sérvia, ambos com um, na ‘corrida’ à próxima fase.