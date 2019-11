Longe vai o tempo em que a infância era passada na rua a esfolar os joelhos em jogos de futebol anárquicos até à chegada do anúncio do jantar posto na mesa. Os tempos são outros e os ecrãs levaram a melhor sobre as bolas. Mas há quem resista, quem continue a desfrutar de um bom jogo de futebol de três contra três com paredes como linhas laterais e o alcatrão como palco em vez de um relvado bem estimado.

É para estes resistentes, amantes do desporto de rua, que a Betclic organiza o primeiro grande evento de Street Sports em Portugal, este domingo, dia um de dezembro, no Lx Factory em Lisboa.

Entre as nova da manhã e as sete da tarde vão ser várias as competições que vão meter os participantes à prova. Aos tradicionais jogos de futebol 3x3 e basquetebol 3x3, junta-se uma Futebol Cage 1x1 em que uma boa finta pode valer tanto como um golo.

Os mais habilidosos vão ter espaço para se exibirem com concursos de toques de bola e remates de precisão. Para os que são mais habilidosos sobre esferas do que com elas na ponta dos pés, haverá um halfpipe. Para quem remata melhor com os dedos do que com os pés, e prefere o sofá ao asfalto, a Betclic Street Sports terá também desafios de FIFA20.