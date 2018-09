O golo de Quaresma, frente ao Irão, na terceira jornada do grupo B, e o de Ronaldo, frente à Juventus e eleito recentemente pelos utilizadores do sítio da UEFA na Internet o melhor da época, estão entre os 10 finalistas do prémio Puskás.

O internacional português Cristiano Ronaldo integra ainda a lista de três finalistas para o prémio ‘The Best', através do qual a FIFA distingue o melhor futebolista da época 2017/2018 e que o avançado já conquistou cinco vezes.

Além do único português na lista, eleito melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/2017, destaca-se a ausência do internacional argentino Lionel Messi, distinguido também por cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2014).

O jogador português, que, aos 33 anos, se transferiu este mês do Real Madrid para a Juventus, por 100 milhões de euros, conquistou na época passada a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia, o Mundial de clubes e a Supertaça de Espanha, tendo marcado 44 golos em 44 jogos pelo clube espanhol.