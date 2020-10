“Chris Willock assinou um contrato de três anos com o QPR, proveniente do Benfica por uma verba não revelada. O clube tem também a opção de mais um ano”, pode ler-se na página oficial do clube do ‘Championship’, enquanto as 'águias' apenas referem que "chegaram a acordo para a transferência a título definitivo" do jogador.

O extremo, de 22 anos, ingressa no QPR sem nunca ter atuado na principal equipa das ‘águias’, apenas na formação secundária, e depois de dois empréstimos em 2019/20, ao West Bromwich e Huddersfield Town.