Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar:

No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, os anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis olham para os duelos mais equilibrados dos playoffs, para a varridela dos Milwaukee Bucks aos Miami Heat e para aquilo que Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers vão ter de correr para ganhar as suas séries e, já agora, a uns Nets que metem medo. Ou será que não são assim tão assustadoras?

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Para além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.