Quentin Beunardeau chegou este ano a Portugal, vindo do Metz (que desceu na temporada passada à Ligue 2, segunda divisão francesa). Com 41 internacionalizações nas seleções sub-16 a sub-20, em França, um dos primeiros atos do então desconhecido guarda-redes do Desportivo das Aves foi no jogo da Supertaça, diante o FC Porto. Após a derrota por 3-1 com os Dragões, à sua frente estava a concretização de um “sonho de criança”. Nem mais, nem menos que “jogar” com Iker Casillas, o dono da baliza dos azuis e brancos, e com quem, curiosamente, vai jogar no sábado

“Quando ia para o autocarro, perguntei ao Maxi Pereira se podia falar com Casillas. Com a ajuda do telemóvel mostrei-lhe uma mensagem porque não sabia na altura falar português. Ele sorriu e deu-ma”, disse, ao SAPO24, num português hoje bastante razoável, o guarda-redes menos batido na 2ª volta, nos jogos fora de casa (somente um golo em 6 jogos).

Beunardeau congratula-se de, em pouco tempo, já conseguir “falar com todos”. Diz que o objetivo quando aterrou em Portugal “era falar o mais rápido possível, no balneário e no campo” e que a “língua não é barreira”.

Na fase de adaptação, Quim, antigo internacional português e com mais de 400 jogos na primeira Liga, atual diretor de relações institucionais do clube, após cinco épocas a defender a baliza avense, foi peça-chave. “Explicou-me a história do clube e ajudou-me na tradução de alguns exercícios”, relembrou.