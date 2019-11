O guineense Bouna Sarr colocou os marselheses em vantagem, aos 56 minutos, só que Irvin Cardona repôs a igualdade para o Brest, aos 88, concluindo uma excelente jogada coletiva.

Quando tudo apontava para uma igualdade em Marselha, o Velodróme passou rapidamente da desilusão ao ‘êxtase’, graças ao médio Radonjic.

Após o empate dos visitantes, a bola foi ao centro, seguiu para o internacional sérvio, que, depois de fletir da esquerda para o meio, ‘disparou’ um potente remate ao ângulo, não dando quaisquer hipóteses de defesa a Gautier Larsonneur.

O Marselha mantém-se no segundo posto da ‘Ligue 1’, agora com 28 pontos, menos cinco do que o líder Paris Saint-Germain, que no domingo visita o Mónaco. Por outro lado, os marselheses distanciaram-se, provisoriamente, do terceiro classificado, Angers, que tem 24 e no sábado joga em Nice.