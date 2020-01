O rali da Argentina, quarta prova do Mundial, que antecede o rali de Portugal, foi antecipado uma semana, para o final de abril, após a anulação da prova do Chile, anunciou hoje a Federação Internacional do Automóvel.

A prova, que inicialmente deveria realizar-se entre 30 de abril e 03 de maio, foi agora reprogramada para decorrer entre 23 e 26 de abril, seguindo-se o rali de Portugal, entre 21 e 24 de maio. O Chile anunciou em novembro o cancelamento da prova, que deveria decorrer entre 16 e 19 de abril, devido à grave crise social que afeta o país. O calendário do Mundial de ralis, competição que começa na quinta-feira, em Monte Carlo, integra 13 provas, entre as quais o rali de Portugal.