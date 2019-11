Em relação à lista de Bruno Lage para a vitória sobre o Portimonense (4-0), na quarta-feira, o espanhol foi substituído pelo defesa Nuno Tavares.

De acordo com o boletim clínico das 'águias', Rafa, com uma lesão no adutor, é o único jogador indisponível.

O Benfica, líder da I Liga, recebe hoje (18:00) o Rio Ave, sétimo, numa partida que será arbitrada por Carlos Xistra, de Castelo Branco.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin.

- Defesas: Grimaldo, Ferro, Rúben Dias, André Almeida, Jardel, Nuno Tavares e Tomás Tavares.

- Médios: Cervi, Gabriel, Samaris, Florentino, Pizzi, Taarabt, Gedson e Chiquinho.

- Avançados: Seferovic, Jota e Carlos Vinícius.