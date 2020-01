Raúl de Tomás, oficializado como contratação do Espanyol, que pagou 20 milhões de euros ao Benfica, entrou aos 61 minutos no jogo fora com o San Sebastián de los Reyes, emblema da segunda divisão B, e fez o 2-0 final aos 85 minutos.

O futebolista, de 25 anos, não se conseguiu afirmar no Benfica, pelo qual cumpriu 17 jogos, 12 como titular, conseguindo três golos, todos fora, um na Liga dos Campeões (1-3 com o Zenit), um na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e um na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).