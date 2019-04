O Reading, do treinador português José Gomes, confirmou hoje a permanência no Championship, apesar de ter perdido por 2-1 em casa do Middlesbrough, para a 45.ª e penúltima jornada da segunda divisão do futebol inglês.

O Reading dispõe de seis pontos de vantagem sobre o Rotherham, que é a primeira equipa abaixo da 'linha de água', a uma ronda do fim da prova, e que também perdeu por 2-1 em casa do West Bromwich, atual quarto classificado e candidato à subida. "Jogámos o suficiente para ganhar. Mesmo sem os nossos três avançados que foram titulares no jogo passado, mas que se lesionaram, tivemos personalidade e competência para dominar o jogo", referiu José Gomes à sua assessoria de comunicação. O Reading chegou à vantagem por Daniel Loader (0-1), aos 11 minutos, mas o Middlesbrough deu a volta por Lewis Wing (1-1), aos 31, e pelo congolês Britt Assombalonga (2-1), aos 39 na conversão de uma grande penalidade. O treinador, que realçou o facto de ter jogado com quatro atletas provenientes da academia do Reading, considera ter sido atingido o objetivo a que se propôs e considerou que "este feito [permanência] é digno de enorme reconhecimento".