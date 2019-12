O central Raphaël Varane inaugurou o marcador aos 37 minutos, assistido pelo avançado Karim Benzema, que marcou o segundo, aos 79, para um total de 11 no campeonato, destacando-se como o melhor marcador de ‘La Liga’.

A equipa da casa terminou o jogo reduzida a 10 elementos, por expulsão do francês Mendy, que viu o segundo amarelo aos 83 minutos.

Na classificação, o Real Madrid passou a somar 34 pontos, contra 31 do FC Barcelona, anfitrião ainda hoje do Maiorca, sendo que ambas as equipas têm um jogo em atraso, precisamente o confronto direto, em Nou Camp, em 18 de dezembro.

Por seu lado, o Espanyol é 19.º e penúltimo colocado, com apenas nove pontos, tendo somado o sexto encontro consecutivo sem vencer — um empate e cinco derrotas.