A revista coloca os ‘merengues’ à frente do Manchester United, em segundo lugar, com 6.000 milhões de dólares, e do FC Barcelona, em terceiro, com 5.510 milhões.

Na lista dos 30 clubes de futebol mais valiosos, seis equipas da Premier League aparecem nas 10 primeiras posições.

O Real Madrid lidera a tabela e alcançou uma receita de 807 milhões de dólares, depois de se ter sagrado campeão europeu de clubes, em Paris, em maio do ano passado, frente ao Liverpool, pela 14.ª vez na sua história.

O Liverpool é o quarto, com 5,290 milhões de dólares, seguido pelo Manchester City, campeão inglês e finalista da Liga dos Campeões, com 4,990 milhões.

O Bayern Munique, recente campeão da Bundesliga, é o sexto, com 4,860 milhões, e o Paris Saint-Germain o sétimo, com 4,210 milhões, enquanto o Chelsea, com 3.100 milhões, o Tottenham, com 2.800 milhões, e o Arsenal, com 2.260 milhões, completam os 10 primeiros lugares.