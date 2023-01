Depois do 1-1 no final de 120 minutos de jogo, o árbitro mandou que se avançasse para os penáltis e aí os ‘merengues’ foram melhores, marcando quatro, enquanto os valencianos, hoje com os portugueses Thierry Correia e André Almeida, só concretizaram três e falharam duas.

O Real espera agora, para a final, pelo vencedor do jogo entre FC Barcelona e Betis, os outros participantes nesta final a quatro na Arábia Saudita.

O francês Karim Benzema, um dos grandes ausentes do Mundial que decorreu no Qatar, fez o 1-0 para os madrilenos, de grande penalidade, aos 39 minutos. A falta foi cometida por Eray Comert sobre o goleador gaulês.

Antes, já era intenso o domínio do Real, com perdidas de Rodrygo, Fede Valverde e do próprio Benzema.

Na baliza, Thibaut Courtois foi outra peça essencial, a negar o golo a um bom cabeceamento de Edinson Cavani.

Contra a tendência de jogo, o Valência empatou, na primeira jogada ofensiva da segunda parte, através do brasileiro Samuel Lino, emprestado pelo Atlético de Madrid e que na última época ainda jogava no Gil Vicente.

A segunda parte foi menos bem jogada e com alguma naturalidade se chegou ao prolongamento. As lesões de Lucas Vázquez, Eder Militão e Samuel Lino ajudaram a que o jogo se tenha ‘arrastado’.

Na parte final do tempo regulamentar, o Real tentou evitar o prolongamento e pressionou bem, com um cabeceamento e ocasiões claras para Vinícius Jr. e Fede Valverde.

No prolongamento, Courtois e Giorgi Mamardashvili estiveram muito bem e impediram que o jogo se resolvesse aí, ‘obrigando’ ao prolongamento.

Mamardashvili parou um remate muito perigoso de Toni Kroos, enquanto Courtois ganhou o ‘frente a frente’ com Fran Pérez.

Nos penáltis, o Real Madrid foi totalmente eficaz, com Benzema, Modric, Kroos e Asensio a rematarem com êxito, por esta ordem.

Pelo Valência, Cavani, Moriba e Hugo Guillamón fizeram os golos. No segundo remate, Comert falhou e no quinto José Gayà também foi ‘azarado’.

Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, os treinadores italianos das duas equipas, reencontraram-se mas não houve nada de agradável nesse momento – os outrora amigos cumprimentaram-se com uma saudação ‘glacial’.

Desde que em 2019 Gattuso substituiu Ancelotti no Nápoles que a amizade dos treinadores não se recompôs. Esta foi a primeira vez que se voltaram a cruzar no mundo do futebol e saldou-se por um aperto de mão distante e uma palmada no peito de Gattuso a Ancelotti.