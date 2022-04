O brasileiro Casemiro, aos 38 minutos, e Lucas Vazques, aos 68, estabeleceram o resultado final diante de um 14.º classificado no qual o português Florentino alinhou a partir dos 74 minutos, no lugar de Villar.

No embate entre Villarreal e Athletic Bilbau, respetivamente sétimo e oitavo classificados, registou-se um empate a um golo, mantendo-se a distância de um ponto entre ambos. Raul Garcia marcou para os bascos, aos 43, e o golo do empate dos anfitriões coube a Alfonso Pedraza, aos 60.

O campeão Atlético de Madrid foi batido na visita ao ‘aflito’ Maiorca (1-0), que assim saiu da zona de despromoção, graças a um penálti.

Os ‘colchoneros’, com o internacional português João Félix a ser substituído aos 62 minutos pelo uruguaio Luís Suarez, ficaram em desvantagem aos seis minutos depois, quando o avançado kosovar Vedat Muriqi converteu uma grande penalidade, que demorou algum tempo a ser analisada via VAR.

O Atlético de Madrid segue no quarto lugar, com os mesmos 57 pontos que o FC Barcelona, que tem dois jogos ainda por disputar, mas agora com a pressão do Bétis, um só ponto atrasado.

Os sevilhanos visitaram e bateram o ‘aflito’ Cadiz (18.º), por 2-1, mantendo-se no quinto posto da tabela, com golos de Tello e Iglésias, respetivamente aos 78 e 85 minutos, que contrariaram o tento inaugural dos anfitriões, apontado por Alejo, aos 58.