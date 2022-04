Os Merengues entraram em campo sabendo que podiam ser já este sábado campeões espanhóis, a quatro jornadas de terminar a La Liga. Os pupilos de Carlo Ancelotti não se fizeram rogados e aproveitaram o jogo no Santiago Bernabéu para fazer a festa em casa.

Com uma equipa com várias alterações, a pensar no encontro da segunda-mão da Liga dos Campeões frente ao Manchester City, que a formação espanhola terá de vencer para conseguir chegar à final da competição, depois da derrota em Inglaterra por 4-3 no jogo da primeira-mão, o Real Madrid inaugurou o marcador aos 33 minutos: assistência de Marcelo a encontrar Rodrygo à entrada da grande área, com o brasileiro a aguentar a pressão dos defesas para, já próximo da marca de penalti, atirar para golo.

O extremo brasileiro foi o autor do 2-0. Após uma recuperação de bola, Rodrygo embarcou numa jogada individual que só terminou com a bola no fundo da baliza adversária.

Aos 55 minutos, Marco Asensio dilatou o marcador ao terminar uma jogada de contra ataque com um golo.

Já perto do fim, o suspeito do costume, Karim Benzema, responde a um bom passe de Vinicius Junior e com um remate ao canto inferior esquerdo da baliza fechou o marcador em 4-0.

Com este triunfo e a quatro jogos do fim, o Real Madrid soma 81 pontos em 34 jogos, mais 17 do que o Sevilha e mais 18 do que o FC Barcelona (menos um jogo), e garantiu assim o título de campeão, que tinha conquistado pela última vez na época 2019/2020, sucedendo agora aos rivais do Atlético de Madrid.

Este foi o 35.º título espanhol da história da Real Madrid.

Mas a história deste dia não acaba aqui. Marcelo tornou-se, com esta conquista, no jogador com mais títulos ao serviço do Real Madrid, 24, superando a marca do histórico Francisco Gento. Já Ancelotti tornou-se no primeiro treinador da história a vencer os cinco principais campeonatos: inglês, espanhol, italiano, francês e alemão.