“A Red Bull decidiu não continuar a prova para lá da temporada de 2019. As corridas restantes são em Kazan, Rússia, em 15 e 16 de junho, no Lago Balaton, Hungria, em 13 e 14 de julho, e Chiba, Japão, em 7 e 8 de setembro”, pode ler-se num comunicado da organização.

Ao todo, foram “mais de 90 corridas” desde que a prova arrancou em 2003, tendo decorrido em Portugal em Porto e Vila Nova de Gaia, por cima do rio Douro, tendo uma edição em Lisboa sido cancelada, em 2010.

A última vez que passou por Portugal foi em 2017, no Douro, com a prova a terminar sem que sejam dadas razões para o fim no comunicado, em que a Red Bull agradece “aos pilotos, equipas, parceiros, cidades organizadoras e todos os funcionários” pelo empenho.