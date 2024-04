No Castelão, em Fortaleza, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Kervin Andrade, aos 10 minutos, com um forte remate ainda fora da área, mas Eduardo Sasha ainda empatou para os visitantes na primeira parte, aos 40.

“Temos que entender que o resultado é positivo. Se não podemos ganhar, não podemos perder. Somar pontos é sempre importante. Sabemos que este estádio também é muito difícil”, disse no final Pedro Caixinha.

A equipa paulista, que à entrada para a quarta jornada do Brasileirão liderava a competição com os mesmos pontos do Flamengo, foi ultrapassada pelo Botafogo, do também português Artur Jorge, que, no domingo, venceu fora o dérbi ‘carioca’ com o Flamengo (2-0).

O Botafogo lidera agora com nove pontos, seguido de Atlético Mineiro e Bragantino, ambos com oito.

Na ronda, o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, visita hoje o São Paulo, num momento em que o ‘verdão’ tem apenas quatro pontos em três jogos, enquanto o Corinthians, de António Oliveira, somou no domingo a primeira vitória, na receção ao Fluminense (3-0), e tem também quatro pontos, com idêntico número de jornadas.