Os 'encarnados' entraram bastante bem no encontro e, aos 20 minutos, já venciam por 2-0, com golos de Lucas Veríssimo (09) e de Luka Waldschmidt (19), tendo os 'cónegos' reduzido aos 30, por Rafael Martins, num encontro em que o Benfica teve de segurar o triunfo na segunda metade com menos um jogador, depois da expulsão com vermelho direto de Diogo Gonçalves, aos 56.

Com este triunfo, o Benfica junta-se a Sporting e Estoril Praia no trio de líderes da prova, todos com três pontos, enquanto o Moreirense acompanha Arouca e Vizela nas equas que não somaram pontos no arranque do campeonato.

Veja os golos do encontro: