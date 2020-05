Além disso, a presença da comunicação social nas áreas de treino não será permitida, as medidas de acesso aos centros de treino serão reforçadas e o protocolo médico e sanitário será mantido, enquanto os serviços de fisioterapia serão limitados ao essencial.

A pré-competição será a terceira fase, em que o trabalho tático nos treinos pode intensificar-se, mas os grupos estão restritos a 14 pessoas e por turnos, com toda a equipa técnica a manter os equipamentos de proteção.

As fases um, dois e três vão durar, no mínimo, três a quatro semanas.

A competição será a quarta e última fase, que chegará quando as autoridades de saúde e os respetivos desportos decidirem. A regra geral é que todas as competições vão ser realizadas à porta fechada e encurtadas, com o período mínimo entre o final da fase três e o início das competições a ser de uma semana.

Portugal juntou-se a Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália entre os países que ensaiam o regresso dos campeonatos nacionais de futebol, ao contrário do ocorrido em França e nos Países Baixos, que cancelaram as competições.