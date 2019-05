A edição de 2019 do Rali de Portugal vai ter 306,97 quilómetros cronometrados, divididos por 18 classificativas, entre as quais a superespecial de Lousada, de 3,36 quilómetros a percorrer no final deste primeiro dia, a partir das 19:03 horas.

No sábado, a prova segue para o Marão, com dupla passagem por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, onde se disputa o troço mais longo do rali, com 37,60 quilómetros.

Para domingo, estão marcadas mais cinco classificativas, Fafe, com duas passagens pelo seu emblemático salto, uma delas a ‘power stage’, e os troços de Luílhas e Montim, este também com duas passagens.