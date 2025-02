“Renato Paiva é novo técnico do Botafogo. O treinador português, de 54 anos, foi o escolhido para dar continuidade ao projeto alvinegro”, refere o clube em comunicado, acrescentando que o técnico vai ser hoje apresentado em conferência de imprensa.

O treinador, que fez grande parte do seu percurso nos escalões de formação e na equipa B do Benfica, vai regressar ao Brasil, onde treinou o Bahia em 2023. Conta ainda com passagens pelo Independiente del Valle (Equador), Club León e Toluca (ambos do México).

Renato Paiva sucede no cargo ao também português Artur Jorge, que saiu do clube no final da época, depois de ter conquistado o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.