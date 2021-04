De acordo com a TVI24, o repórter de imagem foi agredido por um elemento da comitiva do FC Porto, esta segunda-feira, no final do jogo do FC Porto contra o Moreirense.

Nas imagens, é possível ver o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a abordar os jornalistas e de seguida verifica-se um indivíduo a dirigir-se a um repórter de imagem, que se encontra atrás, a ameaça-lo e acaba por agredi-lo, fazendo com que o repórter deixe cair a câmara.

De acordo com a CMTV, que estava também no local, o agressor é o empresário Pedro Pinho, que terá sido identificado pela GNR e que, apesar de ser próximo do clube, não tem ligações diretas com o mesmo.

O FC Porto empatou hoje em casa do Moreirense 1-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, e acaba a ronda a seis pontos do comandante Sporting.

Sérgio Conceição foi expulso já depois do apito final por protestos para com o árbitro da partida, Hugo Miguel.