O administrador do jornal que se publica em Almeirim (distrito de Santarém), Pedro Sousa Silva, disse à Lusa que, além de ter sido interrompida a transmissão em direto que estava a ser feita do jogo realizado domingo no campo do Amiense (em Amiais de Baixo, concelho de Santarém), devido a “vários incidentes”, o repórter do Almeirinense foi agredido “a murro e pontapé” no final do jogo.

Segundo o responsável, o repórter estava a filmar com o telemóvel “uma briga” entre adeptos dos dois clubes, tendo sido abordado pelos apoiantes do Amiense envolvidos na altercação que o agrediram, ferindo-o no lábio e num olho, e se apoderaram do telemóvel para apagarem as imagens.

O jovem viu ainda o seu carro cercado, tendo conseguido sair do local, conduzindo até ao Hospital de Santarém, onde recebeu assistência médica, disse Pedro Sousa e Silva.

O responsável disse à Lusa ser “revoltante” que os dois agentes da GNR presentes no local tenham ignorado os apelos para intervirem na situação e não tenham feito qualquer diligência no sentido de evitar as agressões e de identificar os agressores, assegurando que esta é “uma situação recorrente” naquela localidade.