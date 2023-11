“Está mais do que bem entregue. Temos tido a felicidade e a competência para estar presentes o José Sá, o Rui Patrício e o Diogo Costa. Há outros valores também, mas, com esta demonstração que tiveram neste último ano connosco, é difícil entrar e os jogadores sabem disso. Há um lote felizmente alargado, não só de guarda-redes, mas de jogadores, onde sabem que ninguém está fora. Não é uma lista fechada, mas têm de fazer muito para conseguirem entrar”, afirmou Ricardo, em declarações à imprensa.

Antes do início da gala Quinas de Ouro, o guarda-redes titular em três fases finais das grandes competições de seleções (Euro2004, Mundial2006 e Euro2008) manifestou o orgulho dos jogadores e da equipa técnica pela qualificação ‘perfeita’ para o Euro2024.

“Todos juntos, deu este apuramento histórico. Temos de estar orgulhosos e enche de orgulho todos os portugueses”, salientou o guarda-redes, internacional por 79 vezes.

Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, fechou pela primeira vez uma qualificação só com vitórias e venceu o grupo com 30 pontos, com um saldo de 36-2 em golos, enquanto a Eslováquia, também apurada, ficou em segundo com 22.