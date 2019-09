Esgaio, de 26 anos, cumpre a terceira época na turma bracarense pela qual já fez 91 jogos e quatro golos, e disse que esta renovação é o reconhecimento do seu trabalho e uma aposta do clube em si.

“Estou aqui há duas épocas, mas sinto que estou em casa. Sinto-me muito bem aqui no clube, na cidade, com os adeptos. Estou extremamente feliz por ter renovado por mais cinco épocas. Sinto que cresci muito, como jogador e como pessoa, estou mais maduro”, disse o defesa à televisão do clube.

Para o polivalente jogador, “o principal objetivo é ajudar o clube a crescer cada vez mais” e o facto de ser o jogador mais utilizado esta época pelo treinador, Ricardo Sá Pinto, é algo que “significa muito” para Esgaio.

“É sinal de que estou a fazer bem o meu trabalho, tanto nos jogos como durante a semana, para poder ser aposta em todos os jogos”, afirmou.