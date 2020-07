“Foi bonita a história no Kasimpasa. Quero agradecer a toda a equipa pela forma como soube estar unida neste ano difícil. Um abraço para os adeptos, dirigentes, equipa técnica e funcionários do clube. Obrigado pela forma carinhosa como me trataram. As maiores felicidades para todos. Agora vamos em frente, temos sempre batalhas novas para travar”, escreveu Quaresma, na rede social Instagram.

O Kasimpasa despediu-se do extremo luso com uma mensagem na mesma rede social: “Gostaríamos de agradecer ao nosso capitão Ricardo Quaresma por tudo o que fez ao serviço do nosso clube e desejar-lhe sucesso na sua nova etapa”.

Ricardo Quaresma, que completa 37 anos em setembro, chegou ao Kasimpasa no início desta época, depois de ter encerrado a segunda passagem pelo Besiktas, onde estava desde 2015.

O internacional português realizou o último jogo pelo Kasimpasa no domingo, na derradeira jornada da Liga turca, que foi conquistada pelo Basaksehir.

Ao serviço do conjunto de Istambul, o antigo jogador de Sporting e FC Porto marcou quatro golos em 24 partidas.