O Gil Vicente venceu as duas primeiras jornadas e está no topo da tabela (quatro golos marcados, zero sofridos), mas a “liderança partilhada não tira o foco” à equipa, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Questionado sobre se este é o melhor momento para defrontar o Benfica, quer pela fase positiva do Gil Vicente, quer pela condicionante dos ‘encarnados’ jogarem entre uma decisiva eliminatória europeia, Ricardo Soares disse apenas que, para ele, “todos os momentos são importantes” e que “são estes jogos que fazem crescer a equipa” e são “uma grande oportunidade para mostrar competência e qualidade”.

O treinador notou que a equipa de Jorge Jesus, “passado alguns dias, vai ter um jogo importante”, numa referência à deslocação à Holanda para defrontar o PSV Eindhoven, que pode ditar a entrada na fase grupos da Liga dos Campeões, admitindo ainda “que não seja seguro” que o técnico ‘encarnado’ faça algumas mudanças no ‘onze’ inicial.

“Mas mais importante é sabermos que vamos defrontar uma equipa forte, com poucas debilidades, altamente motivada pelos resultados avassaladores que tem tido, com um excelente treinador e jogadores de grande nível. Sabemos o que nos espera, mas também queremos fazer um grande jogo e atingir os nossos objetivos, que é pontuar”, disse.

O treinador gilista frisou a ideia de que a sua equipa “tem um ADN e um modelo de jogo de que não vai abdicar”.

“Queremos fazer um jogo bonito, que prenda as pessoas à cadeira. Será um jogo que o mínimo detalhe pode fazer toda a diferença, qualquer erro contra uma equipa desta dimensão é logo aproveitado pela qualidade adversária, mas nós também queremos aproveitar um ou outro erro do Benfica”, disse.

Para Ricardo Soares, “o Benfica vai ter de mostrar dentro de campo que é superior”, considerando que “se não estiver num dia bom pode passar por dificuldades”.

“Espero um excelente jogo, muito competitivo e intensidade altíssima, peço aos meus jogadores que tenham coragem”, deixou.

Ricardo Soares considera que o Benfica “está diferente” este ano sobretudo no “ganho de bola”.

“Está extremamente forte, mas no ano passado [vitória do Gil Vicente na Luz por 2-1] também estava”, notou.

O técnico deixou ainda elogios a Jorge Jesus, que admitiu ser uma das suas grandes “influências”.

“É um treinador que aprecio particularmente. A melhor forma de percebermos se um treinador é bom ou não é ver como jogam as suas equipas, não me interessa o que se diz fora disso, quem tem que ‘falar’ é a equipa, não é o treinador. Fez-me refletir e fez-me ser melhor treinador, teve alguma influência no que sou enquanto treinador”, disse.

João Afonso e Antoine Léautey continuam de fora por lesão.

Gil Vicente, segundo classificado, com seis pontos, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.