O extremo esquerdo, de 24 anos, assinou um compromisso válido até 2025, e é o segundo reforço assegurado pelos vila-condenses neste período de transferências, depois do médio Guga (ex-Famalicão).

Anderson estava há duas épocas no futebol boliviano, mas conta com um currículo diversificado, com passagens pelos espanhóis do Verín, Ourense, Rápido Bouzas e Fuenlabrada, pelos franceses do Sochaux e pelos croatas do NK Rudes.

Em Portugal, o jogador fez a sua formação no Real e no Lourel, contando, também, com uma passagem pelo Varzim, no qual alinhou pela equipa B.