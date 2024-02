A formação vila-condense, que vinha de uma derrota em Famalicão, adiantou-se logo aos três minutos, por Úmaro Embaló, mas o Sporting, que vinha de uma série de oito vitórias para o campeonato, deu a volta ao marcador, com golos de Hjulmand e Gyökeres, aos nove e 44 minutos, respetivamente.

O Rio Ave ainda chegou ao intervalo empatado, depois de Aziz converter uma grande penalidade, aos 45+4, tendo o mesmo jogador, em novo castigo máximo, recolocado a sua equipa na frente, aos 66, antes de Sebástian Coates, aos 73, anotar o terceiro tento e 'salvar' um ponto para a sua equipa.

Com este empate, o Sporting fecha a jornada no segundo lugar, a dois pontos do comandante Benfica, que goleou (4-0) o Portimonense, mas com menos um jogo, e mais sete do que o FC Porto, terceiro e que empatou 1-1 em Barcelos com o Gil Vicente, enquanto o Rio Ave é 14.º, com os mesmos 22 pontos de Estoril Praia (13.º), Estrela da Amadora (125.º) e Portimonense (16.º).