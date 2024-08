Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o espanhol divulgou, esta manhã, as suas escolhas para os jogos de Portugal nos dias 5 e 8 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Esta é a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Silva;

Diogo Costa, José Sá e Rui Silva; Defesas: Rúben Dias, António Silva, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Tiago Santos, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo;

Rúben Dias, António Silva, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Tiago Santos, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo; Médios: João Palhinha, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, João Félix, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves;

João Palhinha, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, João Félix, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Avançados: Rafael Leão, Geovany Quenda, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Em declarações aos jornalistas, Roberto Martínez disse que as novidades na convocatória, sobretudo no que diz respeito aos jogadores provenientes das camadas mais jovens, deve-se a esta ser uma boa altura para utilizar mais e outros jogadores, depois do desgaste que o Euro 2024 causou em alguns internacionais.

"É importante ter sangue novo", disse Martínez. "A ideia desta lista é abrir a possibilidade para outros jogadores", acrescentou.

Questionado sobre se o nome de Cristiano Ronaldo na convocatória pode significar também uma presença do jogador no Mundial 2026, Roberto Martínez refere que "ninguém pode falar sobre o futuro", mas garante que o capitão da seleção está "numa excelente forma".

Por outro lado, sobre a ausência de Otávio e Raphael Guerreiro referiu que os jogadores não estão preparados para o estágio da equipa nacional, seja por recentes lesões, que ainda estão em recuperação, ou por falta de preparação na pré-época dos respetivos clubes.

Da mesma forma, João Cancelo ficou de fora dos escolhidos, já que apenas esta semana definiu o seu futuro futebolístico, reforçando o Al Hilal, de Jorge Jesus, na Arábia Saudita.

Sobre a Croácia ser um adversário que, recentemente, Portugal defrontou, e de onde a seleção nacional saiu derrotada, Martínez fez questão de salientar que, como se observou, "é uma equipa que gosta de ter a bola", mas que não se deve comparar um jogo amigável com um jogo a contar para uma competição, sugerindo que a derrota por 2-1, frente à Croácia, no dia 8 de junho, no Estádio do Jamor, não assusta a equipa.

O selecionador de Portugal terminou a sua intervenção apresentando as condolências aos familiares e amigos de Sven-Göran Eriksson, que morreu aos 76 anos, na passada segunda-feira, vítima de cancro.