O sul-americano foi um dos jogadores que rescindiu contrato alegando justa causa, na sequência das agressões levadas a cabo por adeptos na Academia do Sporting, em Alcochete, no dia 15 de maio, mas depois recuou na decisão. Agora, não espera más reações.

“Acho que ainda não estou no meu melhor, mas estou perto. Isso é o mais importante. Quanto à pré-época da equipa, não estava cá, mas obviamente que estava a ver e a ler tudo o que acontecia. Sei dos jogos na Suíça. É sempre importante fazer uma boa pré-época, mas não é decisivo, porque muitas vezes não se faz uma boa pré-época e depois faz-se um bom campeonato”, afirmou.

O facto de ter sido integrado a meio da pré-época, o que significa que tem a preparação mais atrasada do que os seus companheiros, não preocupa Battaglia, que sublinhou facto de ter começado logo a fazer treinos bidiários para conseguir atingir o seu melhor nível físico.

No entanto, o médio argentino prevê “um jogo difícil, como todos os jogos da I Liga”, frente ao Moreirense, no próximo domingo.

“É sempre importante começar a ganhar porque somos o Sporting e temos de ir a todo o lado para vencer. Sabemos que é um campo pequeno, os adeptos do Moreirense fazem um pouco de pressão, mas estamos tranquilos. Sabemos que temos uma boa equipa”, afirmou Battaglia, em declarações ao canal do clube.

“Os adeptos reagem pela forma como nos exibimos dentro de campo. Toda a gente pode ter opinião. Se este jogador é bom, se este jogador é mau. Mas a atitude não se negoceia. O querer tem de estar sempre presente. Estou satisfeito com o que tenho vindo a fazer, mas quero mais, quero melhorar o meu nível físico, tático e técnico. Esse é o meu objetivo para esta temporada”, disse Battaglia, que promete “entrega total, ambição para vencer e conquistar títulos para os sportinguistas”.

Sobre o novo treinador, considerou que José Peseiro é uma “boa pessoa, muita humana, que está perto dos jogadores” e que cabe agora a estes seguirem as suas ordens e assimilarem as suas ideias de jogo no mais curto espaço de tempo.

Finalmente, Battaglia referiu-se ao capitão Nani em termos elogiosos: “É muito bom que um jogador como o Nani esteja no grupo, que tenha voltado a sua casa, que é o Sporting. É muito importante para nós ouvir o Nani dentro e fora de campo. Acho que vai ser um jogador crucial para a época e vai saber equilibrar a equipa”.