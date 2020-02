O tenista suíço Roger Federer foi submetido a uma cirurgia e vai falhar vários torneios — Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e o Open Francês, anunciou o atleta.

“O meu joelho direito já me andava a aborrecer há algum tempo. Tinha esperança de que passasse, mas depois de exames e uma discussão com a minha equipa, decidi fazer uma cirurgia artroscópica ontem na Suíça”, explica o tenista.

“Depois do procedimento”, acrescenta, “os médicos confirmaram-me que foi a coisa certa a fazer e estão muito confiantes numa recuperação total”.

“Mal posso esperar por voltar a competir. Vemo-nos na [temporada] de relva”, disse ainda o tenista suíço, antigo líder do ‘ranking’ mundial e recordista de títulos do Grand Slam, com 20 troféus conquistados.

Ainda no início deste mês, o jogo entre Federer e o espanhol Rafael Nadal, que decorreu no dia 7 na Cidade do Cabo, África do Sul, com objetivos solidários, bateu o recorde de assistência de uma partida de ténis, com 51.954 espetadores.

Precedido de um jogo de pares com o magnata Bill Gates e o comediante Trevor Noah, a partida de cariz solidário entre os dois tenistas recolheu mais de 3,5 milhões de dólares para a Fundação Roger Federer, destinados a projetos educativos no sul do continente africano.

Os dois rivais defrontaram-se no ‘court’ e a vitória sorriu ao suíço, por 6-4, 3-6 e 6-3, com a assistência a bater o anterior registo máximo, também com Federer, quando defrontou o alemão Alexander Zverev numa praça de touros mexicana, em novembro de 2019, com 42.517 pessoas a assistir.