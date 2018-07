Frederico Varandas, ex-diretor clínico do clube, apresentou hoje o ex-bastonário da Ordem dos Advogados, justificando uma sintonia de ideias naquilo que entende que é a necessidade de soberania do clube.

“É um dia marcante na nossa caminhada. Com a abertura da sede de campanha e o anúncio do nosso candidato a presidente da MAG. É uma pessoa muito respeitada no universo do Sporting, competente, sério e que vai defender os interesses do Sporting Clube de Portugal”, começou por dizer Frederico Varandas.

O ex-diretor clínico do clube, que se demitiu após os incidentes na Academia de Alcochete e em plena crise na gestão de Bruno de Carvalho, deixou muitos elogios ao antigo bastonário da Ordem dos Advogados.

“Vamos ter um grande sportinguista a defender a soberania do Sporting. Todos os sportinguistas vão dormir descansados porque teremos, espero eu, um presidente que vai defender a independência do Sporting. Obrigado por ter aceitado este convite”, acrescentou Varandas.

Na apresentação, Rogério Alves assinalou que gostaria de ver Frederico Varandas como “o presidente da nova era” e que é tempo de os sportinguistas estarem “unidos no interior, para serem imbatíveis no exterior”.

O advogado, que foi presidente da MAG ‘leonina’ no mandato de Filipe Soares Franco, disse que os associados deram uma demonstração cívica exemplar nos últimos tempos e explicou que aceitou o convite pelo seu amor ao Sporting.

Rogério Alves rejeitou fazer a crítica à anterior MAG, explicando que é tempo de se acabar com a “crucificação pública e sistemática uns dos outros”, que estão ali para unir e não para denegrir.