A meia-final do torneio de ténis de Roland Garros entre o sérvio Novak Djokovic e o austríaco Dominic Thiem foi hoje adiada para sábado, depois de a chuva ter forçado a interrupção do encontro no terceiro 'set'.

O encontro, que registava um empate (1-1) em 'sets', foi definitivamente suspenso numa altura em que Thiem, quarto do mundo, batia Djokovic, líder mundial, por 3-1 no terceiro parcial. Thiem ganhou o primeiro 'set', por 6-2, e Djokovic venceu o segundo, por 6-3. Antes da interrupção definitiva, a chuva já tinha obrigado a uma primeira paragem de cerca de 10 minutos. Na final, pela 12.ª vez, está já o espanhol Rafael Nadal, segundo do mundo, que afastou o suíço Roger Federer, terceiro, por 6-3, 6-4 e 6-2.