O sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial de ténis, venceu hoje em três ‘sets’ o suíço Henri Laaksonen, na segunda ronda do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, que decorre em Paris.

Djokovic, primeiro cabeça de série do torneio francês em terra batida, impôs-se sem grande dificuldade a Laaksonen, 104.º classificado da hierarquia ATP, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-3, em uma hora e 35 minutos. Na terceira ronda, equivalente aos 16 avos de final, o sérvio, de 32 anos, vencedor a prova em 2016, vai defrontar o italiano Salvatore Caruso, número 147 do mundo.