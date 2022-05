O tenista sérvio Novak Djokovic, detentor do título, apurou-se hoje pelo 13.º ano consecutivo para os quartos de final do torneio de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' do ano, ao bater o argentino Diego Schwartzman.

O número um mundial e vencedor de 20 'majors' superou Schwartzman, 16.º da hierarquia, em três 'sets', pelos parciais de 6-1, 6-3 e 6-3, num embate que durou duas horas e 15 minutos. Nos quartos de final, Djokovic vai defrontar o vencedor do embate entre o espanhol Rafael Nadal, quinto jogador mundial e vencedor por 13 vezes em Paris, e o canadiano Félix Auger-Aliassime, nono ATP, que se defrontam ainda hoje.