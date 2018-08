CR7 – o vencedor na época passada – é um dos três candidatos finalistas ao prémio de Jogador do Ano da UEFA de 2017/18 juntamente com Modric e Salah.

O organismo que tutela o futebol europeu anunciou esta segunda-feira os três finalistas do prémio para Melhor Jogador do Ano.

Cristiano (Real Madrid/Juventus e Portugal), Modric (Real Madrid e Croácia) e Salah (Liverpool e Egipto) são os três candidatos a levantar o troféu no dia 30 de agosto.

O vencedor será conhecido, juntamente com o do prémio Melhor Jogadora do Ano da UEFA e os prémios por posição da UEFA Champions League, durante o sorteio da fase de grupos, que terá lugar no Mónaco.

O Jogador da Época da UEFA Europa League será conhecido no dia seguinte.

O prémio, informa a UEFA, reconhece os melhores jogadores, independentemente da sua nacionalidade, a atuar num clube dentro do território de uma federação-membro da UEFA durante a temporada anterior.

Os jogadores são avaliados pelos desempenhos durante a época em todas as competições, tanto nacionais como internacionais, nos clubes e nas selecções.

Para além dos três finalistas fazem ainda parte da lista sete jogadores. São eles:

4. Antoine Griezmann (Atlético e França) – 72 pontos

5. Lionel Messi (Barcelona e Argentina) – 55 pontos

6. Kylian Mbappé (Paris e França) – 43 pontos

7. Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica) – 28 pontos

8. Raphaël Varane (Real Madrid e França) – 23 pontos

9. Eden Hazard (Chelsea e Bélgica) – 15 pontos

10. Sergio Ramos (Real Madrid e Espanha) – 12 pontos

Números de Ronaldo em 2017/18



Títulos: UEFA Champions League, SuperTaça Europeia, SuperTaça de Espanha, Mundial de Clubes da FIFA

UEFA Champions League

Jogos: 13

Golos: 15

Assistências: 3

Campeonato

Jogos: 27

Golos: 26