Já em Manchester, o City era a equipa favorita a passar a eliminatória, depois de vencer o Real Madrid em Espanha por 2-1.

A segunda mão começou com vantagem para os citizens, depois de um erro colossal de Raphael Varane, que perdeu a bola em zona proibida e esta sobrou para Gabriel Jesus, que adiantou os ingleses por 1-0 (3-1 na eliminatória).

Em resposta, o Real Madrid relançou a partida depois de um cabeceamento indefensável de Karim Benzema, a responder a cruzamento de Rodrygo.

No entanto, esta não era mesmo a noite de Varane, e o internacional francês voltou a errar e permitiu novo golo a Gabriel Jesus. O brasileiro não se fez rogado e fechou as contas com um 2-1 (4-2 na eliminatória).

O Lyon e o Manchester City vão assim encontrar-se nos quartos de final no dia 15, em Lisboa

Amanhã, Barcelona e Nápoles vão defrontar-se no Camp Nou após o empate a uma bola na primeira volta em Itália e o Bayern Munique vai jogar confortavelmente contra o Chelsea na Allianz Arena, com a vantagem de 3-0 que obteve no jogo da primeira mão.

Na inédita ‘final a oito' da principal competição europeia de clubes estão já Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, que superaram Valência, Tottenham, o campeão europeu Liverpool e o Borussia Dortmund, respetivamente, nos oitavos de final.