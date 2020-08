A data altura parecia incerto que a Liga dos Campeões regressasse, dada a magnitude da pandemia da covid-19. No entanto, a 17 de junho chegou a boa nova: não só a maior competição de clubes do mundo ia regressar, mas isso iria acontecer em Lisboa, cidade escolhida para acolher a fase final da prova, naquilo que o Presidente da República considerou ser um "caso único e irrepetível".

Antes, porém, vai haver jogos para encerrar a fase dos oitavos de final que ficou por terminar. Saiba tudo, neste guia:

Quanto tempo é que a competição esteve interrompida?

Quase cinco meses, ou, mais concretamente, 149 dias. A última vez que o “hino da Champions” se ouviu alto e em bom som foi a 11 de março, dia em que o Atlético de Madrid conseguiu eliminar os ainda campeões Liverpool em Inglaterra por 3-2 no prolongamento e o PSG superiorizou-se ao Borussia Dortmund com uma vitória em Paris por 2-0, depois do empate da primeira mão.

Em que fase é que a competição se encontrava quando foi interrompida?

Quando a pandemia da Covid-19 forçou a paragem, já tinham sido disputadas as segundas mãos de quatro das oito eliminatórias dos oitavos de final da prova. Para além do Atlético de Madrid e do PSG, já se tinham apurado a Atalanta e o RB Leipzig, que eliminaram o Valência e Tottenham, respetivamente.

Que jogos é que falta disputar dos oitavos de final?

A Juventus joga hoje contra os franceses do Lyon após ter perdido por 1-0 na primeira mão, ao passo que o Manchester City vai bater-se contra Real Madrid numa posição de vantagem, tendo vencido os espanhóis por 2-1 no primeiro jogo.

No que toca às partidas de amanhã, Barcelona e Nápoles vão degladiar-se após o empate a uma bola na primeira volta e o Bayern Munique vai jogar confortavelmente contra o Chelsea, com a vantagem de 3-0 que obteve no jogo da primeira mão.

Este regresso da Liga dos Campeões significa a chegada da competição a Lisboa?

Para já, não. Os jogos só vão começar a ser disputados em Lisboa nos quartos de final da prova, ou seja, quando já só houver oito equipas em competição. As meias-finais e a final também vão decorrer na cidade lisboeta.

Estes jogos da atual fase dos oitavos ainda vão acontecer nos respetivos estádios das equipas, sendo que a Juventus recebe o Lyon em Turim, o City acolhe o Real Madrid em Manchester, o Barcelona joga com o Nápoles na sua casa catalã e o Bayern Munique disputa a partida com o Chelsea na cidade bávara que lhe dá nome.

Esta decisão gerou polémica, tendo o presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, mostrado desagrado pela sua equipa ir jogar a Barcelona dado número de infeções na cidade catalã.

Quando e onde é que vão ocorrer os jogos em Lisboa?

O Estádio da Luz e o Estádio José Alvalade vão ser os palcos desta reta final da Liga dos Campeões, que terá início no dia 12 e terminará no dia 23, com a final a ser disputada na casa do Benfica depois de ter estado originalmente estipulada para ocorrer no Estádio Ataturk, em Istambul, na Turquia.

Todos os jogos vão ter início às 20:00 horas.

Este é o calendário dos quartos de final:

Atalanta vs Paris Saint-Germain — 12 de agosto — Estádio da Luz

RB Leipzig vs Atlético de Madrid — 13 de agosto — Estádio José Alvalade

Nápoles ou Barcelona vs Chelsea ou Bayern — 14 de agosto — Estádio da Luz

Real Madrid ou Manchester City vs Lyon ou Juventus— 15 de agosto — Estádio José Alvalade

Para as meias finais, os vencedores dos jogos entre Atalanta e Paris Saint-Germain e entre RB Leipzig e Atlético de Madrid defrontam-se no dia 18 no Estádio da Luz. Já as outras duas equipas vitoriosas nos seus respetivos jogos vão jogar no dia 19 no Estádio José Alvalade. A final entre os vencedores das respetivas meias finais joga-se na Luz no dia 23.