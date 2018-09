O avançado Rony Lopes considerou este sábado que a seleção nacional de futebol tem o futuro assegurado e mostrou-se determinado em trabalhar para ser chamado mais vezes pelo selecionador Fernando Santos.

“A seleção tem um bom futuro. Todos [os jogadores] têm bastante qualidade e o futuro é risonho. Os jovens que estão aqui só têm de aproveitar a experiência dos mais velhos, têm muito talento”, disse o jovem extremo, em conferência de imprensa.

A preparar o encontro de segunda-feira referente à Taça das Nações, diante frente à Itália, o jogador do Mónaco falou aos jornalistas sobre a estreia na nova competição da UEFA para transmitir a vontade de entrar a vencer.

“A nossa equipa está confiante. É mais uma competição que vai começar e queremos começar a ganhar já na segunda-feira. É para isso que vamos jogar”, afirmou Rony Lopes, lembrando que o empate (1-1) entre os transalpinos e a Polónia “dá motivação para [Portugal] ficar em primeiro lugar” do grupo 3.

Sobre a seleção liderada por Roberto Mancini, o atleta dos monegascos não deixou os elogios de parte: “A Itália é uma boa equipa, com bons jogadores, mas estamos prontos e preparados para vencer”.

Suplente utilizado no particular que terminou empatado (1-1) com a vice-campeã mundial Croácia, Rony Lopes acredita que vai somar mais minutos no Estádio da Luz.

“Espero jogar mais tempo na segunda-feira. É para isso que estou aqui e o meu objetivo passa por vir mais vezes à seleção e conquistar o meu lugar. Sei que é difícil, porque o grupo tem muita qualidade, mas vou continuar a fazer o meu trabalho”, transmitiu.

Quanto à ausência do Cristiano Ronaldo, Rony não esconde o desejo de atuar pela primeira vez ao lado do capitão das ‘quinas’.

“Espero que seja em breve. O Cristiano é o melhor jogador do Mundo, faz falta e para mim será um privilégio jogar qualquer dia ao lado dele. Ainda não joguei, mas espero jogar”, concluiu.

Na segunda-feira, a seleção de Portugal defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.