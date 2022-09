No âmbito deste acordo, será transmitido já hoje o jogo entre o F.C. Porto e o Chaves que está marcado para começar às 20h30.

Hoje, jogam também o Benfica contra o Famalicão, às 15:30, e o Sporting contra o Portimonense às 18:00.

A I Liga de futebol de 2022/23 arrancou em 05 de agosto, sem que tivesse sido transmitido qualquer jogo nos canais internacionais da RTP, à semelhança do que acontecia nos anos anteriores.

No início do mês passado, fonte oficial da RTP adiantou à Lusa que estavam a decorrer negociações e hoje a Sport TV anunciou que tinha sido alcançado um acordo.

Ficou assim acordado que, à semelhança dos anos anteriores, será transmitido um jogo em cada uma das 34 jornadas da I Liga de futebol nos canais internacionais da estação pública de televisão.

“Este acordo é importante, porque permite satisfazer as nossas comunidades de emigrantes em todo o mundo e todos os que seguem a partir de África a transmissão dos jogos das equipas portuguesas, cumprindo ao mesmo tempo os objetivos de sustentabilidade da situação económica e financeira da RTP”, afirmou o presidente da RTP, Nicolau Santos, em comunicado hoje enviado para as redações.

O presidente acrescentou ainda que deseja “esta parceria se mantenha por muitos e longos anos com benefícios para as duas partes”.

O presidente executivo da Sport Tv, Nuno Ferreira Pires, salientou que a estação “fez todos os esforços para assegurar que os pedidos dos emigrantes não ficassem sem resposta, garantindo uma solução concreta e realista aos desafios financeiros apresentados pela RTP que pudesse cumprir o objetivo de levar o melhor do futebol nacional a todos os portugueses emigrantes espalhados pelo mundo”.

“Acima de tudo não poderíamos jamais deixar que os emigrantes não pudessem ter acesso a um dos conteúdos mais importantes para eles, o futebol nacional”, acrescentou Nuno Pires, em comunicado.

No passado mês de agosto, também o Presidente da República defendeu ser importante para os portugueses no estrangeiro acompanharem o desporto em Portugal.

“Há a noção de que esse é um ponto que é importante para muitos portugueses, ou seja, acompanhar o que se passa em Portugal, não apenas do ponto de vista noticioso, mas também no plano desportivo”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, após uma visita de duas horas à Feira do Livro do Porto.