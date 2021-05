Contactada pela Lusa, fonte do emblema ‘leonino’ confirmou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que, dada a impossibilidade de reunir o colégio arbitral em tempo útil, remeteu a decisão sobre a medida cautelar para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que suspendeu o castigo.

Desta forma, Rúben Amorim, que na segunda-feira foi punido com seis dias de suspensão, por declarações sobre a sua expulsão no clássico com o FC Porto, em 17 de outubro de 2020 (empate 2-2, no Estádio José Alvalade, na quarta jornada do campeonato), vai poder hoje integrar a ficha de jogo.

O Sporting, líder destacado do campeonato, com 76 pontos, mais seis do que o campeão FC Porto, segundo classificado, visita hoje o Rio Ave, a partir das 21:15, num encontro que vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Já no caso de João Palhinha, foi o Tribunal Central Administrativo do Sul que aceitou a providência cautelar para despenalizar o médio do Sporting, permitindo que defrontasse o Benfica (vitória por 1-0, em 01 de fevereiro, para a 16.ª jornada), depois de ter visto o quinto cartão amarelo na visita ao Boavista (triunfo por 2-0, na ronda anterior).

Posteriormente, em 16 de março, o TAD acabaria por dar razão a Palhinha, atendendo a que o árbitro da partida com os ‘axadrezados’, Fábio Veríssimo, admitiu ter errado ao admoestar o jogador dos ‘leões’.