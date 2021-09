O jogador do Olympiacos Rúben Semedo foi ouvido durante duas horas e meia num tribunal de Atenas e acabou por ser libertado, depois de pagar a fiança, segundo a imprensa grega.

“Acredito que a inocência do meu cliente foi provada. Existem contradições entre os depoimentos e isso foi levado em consideração para a decisão dos juízes. Não houve indícios de violação”, disse a advogada do futebolista luso, Marizana Kikiri, aos jornalistas locais, à saída do tribunal.

De acordo com a imprensa grega, os juízes consideraram que os requisitos legais para Rúben Semedo ficar em prisão preventiva não foram cumpridos.

O jogador foi detido na segunda-feira na Grécia por suspeita de violação de uma adolescente menor de idade. Esta quinta-feira, o jogador de 27 anos começou a ser ouvido num tribunal de Atenas ao início da manhã e à entrada, negou as acusações de que é alvo.

O internacional português, de 27 anos, foi detido na sua residência em Glyfada, nos arredores de Atenas, depois de a jovem, de 17 anos, ter apresentado queixa junto das autoridades por alegada violação.

O advogado do defesa central, Stavros Georgopoulos, bem como o jogador, negaram que tenha ocorrido qualquer crime.

A alegada violação aconteceu durante a noite de sábado em que esteve a beber com Rúben Semedo num bar em Oropos. A jovem acusa o defesa de a ter inebriado e levado para sua casa onde terá ocorrido a violação.