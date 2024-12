A informação é avançada pela SIC Notícias.

O jogador irá ficar com as medidas de coação de termo de identidade e residência (TIR) e proibição de contactos com a companheira que apresentou a queixa.

O juiz não retirou o passaporte a Rúben Semedo, permitindo ao atleta regresse ao seu atual clube, no Qatar. Terá agora de informar as autoridades portuguesas sempre que se deslocar a território nacional.

O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva.

Recorde-se que jogador de futebol foi detido na madrugada deste domingo, estando acusado de violência doméstica pela companheira. Semedo terá agredido e retido na sua residência a mulher.