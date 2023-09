31 dias depois de ter dado um beijo não consentido à jogadora Jeni Hermoso, e de ter recusado a ideia de polémica ou abuso, o Presidente da Federação Espanhola de Futebol anunciou esta noite a sua demissão numa entrevista ao inglês Piers Morgan.

O espanhol diz não poder continuar a fazer o seu trabalho, e justifica a atitude com a defesa da sua dignidade.

"Hoje transmiti ao presidente em funções, Pedro Rocha, a minha renuncia ao cargo de presidente da RFEF. Também informei que fiz o mesmo com o meu cargo na UEFA, para que a minha posição na vice-presidência possa ser substituída", referiu, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Rubiales garantiu ainda que vai fazer tudo para que "a verdade prevaleça", mas que ficar no cargo não era positivo para o futebol espanhol.

"Depois da rápida suspensão efetuada pela FIFA, mais os restantes procedimentos abertos contra mim, é evidente que não posso voltar ao cargo. Insistir em continuar não vai contribuir em nada de positivo, nem para a federação nem para o futebol espanhol", acrescentou.

Esta semana o Ministério Público Espanhol tinha dado o passo que faltava para promover a abertura de um processo penal, depois de abrir um processo de investigação preliminar no final de agosto: foi apresentada uma queixa contra o presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales. Assim, de acordo com o El País, o caso Rubiales está agora oficialmente no Tribunal Nacional.

O próximo passo será o tribunal decidir se abre ou não um processo criminal contra Luis Rubiales, pelos crimes de agressão sexual e coação, explica a Marca.

Jennifer Hermoso, jogadora da seleção espanhola, havia apresentado queixa à Procuradoria-Geral do Estado, no dia 6 deste mês, pelo beijo que recebeu de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), durante a celebração da vitória no Mundial feminino.

A denúncia formalizada por Hermoso era fundamental para que o Ministério Público pudesse instaurar uma ação penal contra o presidente da RFEF. Fontes do Ministério Público consideraram que, sem esta iniciativa, não conseguiriam prosseguir com o processo, uma vez que o artigo 191.1 do Código Penal estabelece que, para atuar por crimes de agressão, assédio ou abuso sexual, é necessário denúncia do “lesado, seu representante legal ou denúncia do Ministério Público”.

Rubiales beijou Jenni Hermoso na boca, em 20 de agosto, no estadio de Sydney, após a vitória de Espanha no campeonato do mundo de futebol feminino.

Na mesma noite uma imagem do espanhol a tocar nos genitais também se tornou polémica. Depois do beijo forçado Rubiales sempre recusou a demissão desvalorizando os acontecimentos. A sua mãe inclusive iniciou uma greve de fome em defesa da honra do filho.

*Com Lusa