Em conferência de imprensa, o candidato apresentou o dirigente brasileiro, que em janeiro deste ano venceu as eleições no Vasco da Gama, ainda que o presidente nomeado pelo Conselho Deliberativo do emblema tenha sido Alexandre Campello.

O plano de Brant é criar uma “plataforma global de futebol, um projeto internacional” que pretende levar a “um intercâmbio entre Brasil, Portugal e China” ao nível da formação.

“A plataforma é mais que um simples intercâmbio de futebol, jogadores, mas também marketing, merchandising, e promoção do futebol”, explicou Brant, em conferência de imprensa, aproveitando “a história de união entre Brasil e Portugal” e o mercado de hoje com “o mercado de futuro do futebol mundial, o chinês”.

O brasileiro, presidente da Assembleia Geral do clube brasileiro, revelou que a ideia é atrair investidores “para investir na academia, tanto no Vasco da Gama como no Sporting”.