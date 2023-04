No último encontro do dia e numa final antecipada, entre dois dos grandes candidatos ao triunfo, Ruud, quinto jogador do mundo e que afastou o português João Sousa, defronta o especialista em terra batida Báez, 32.º, que conquistou em 2022 o primeiro título da carreira no Clube de Ténis do Estoril.

A abrir o dia no court central, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 24.º do ranking, tenta chegar pela terceira vez em quatro presenças às meias-finais do Estoril Open, encontrando o italiano Marco Cecchinato, 96.º, no primeiro encontro entre ambos.

Depois de ter afastado o português Henrique Rocha e o polaco Hubert Hurkacz, segundo cabeça de série, o espanhol Bernabé Zapata Miralles, 43.º, vai defrontar, no segundo encontro do dia, o sérvio Miomir Kecmanovic, 40.º do mundo.

A abrir a sessão noturna, o austríaco Dominic Thiem, campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, vai defrontar uma das surpresas do torneio, o francês Quentin Halys, que na quinta-feira afastou o espanhol Roberto Bautista Agut, quarto pré-designado.

Primeiros campeões portugueses de pares no Estoril Open, em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges tentam chegar novamente às meias-finais, defrontando o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald, no único encontro do dia no Court Cascais.

Cabral conhece a dupla que vai defrontar, uma vez que, ao lado do sérvio Tomislav Brkic, venceu Haase e Oswald na final de Gstaad, em 2022.