O primeiro e o sexto cabeça de série defrontam-se a partir das 15:30, reeditando uma rivalidade que vem dos tempos de juniores e que pende para o lado de Kecmanovic, vencedor dos dois encontros disputados entre ambos nos quadros principais no circuito ATP.

Ruud, que enfrentou dificuldades para eliminar o francês Quentin Halys nas ‘meias’, procura o 10.º título da carreira, na sua 16.ª final, enquanto o antigo número um mundial de juniores vai lutar pelo segundo título, em quatro presenças no encontro decisivo.

No caminho até à final, o 40.º jogador mundial, de 23 anos, não cedeu nenhum set, ao contrário do quinto do ranking, que foi levado a três parciais por Qualys, mas também por João Sousa, na segunda ronda.

Finalista de Roland Garros, Open dos Estados Unidos e ATP Finals na época passada, Ruud, que até este torneio ainda não tinha somado dois triunfos consecutivos esta temporada, só teve uma vitória fácil diante do ainda detentor do título, Sebastián Báez, que caiu nos quartos de final e que será agora sucedido por um novo campeão.

Mais consistente ao longo do torneio, Kecmanovic procurará contrariar o favoritismo do norueguês de 24 anos, mas também lutar pela ‘dobradinha’, já que irá disputar a final de pares ao lado do compatriota Nikola Cacic, com o duo a defrontar os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, responsáveis pelo afastamento dos campeões em título, os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges, nas ‘meias’.